Маск пообещал разыгрывать по $1 млн сторонникам Трампа за подпись петиции
Бизнесмен Илон Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Reuters. Для этого он просит подписать его петицию в поддержку Конституции, чек будет разыгрываться среди подписавшихся.
Первый чек получил американец Джон Дреер, который принимал участие в мероприятии республиканцев. «Кстати, Джон понятия не имел. Так что, в любом случае, пожалуйста», – сказал Маск, вручая чек.
Петиция, которую Маск просит подписать людей, гласит: «Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписавшись ниже, я подтверждаю свою поддержку первой и второй поправок».
Reuters отмечает, что эти выплаты – последний пример того, как Маск использует свое состояние с целью повлиять на «напряженную президентскую гонку» между Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис. Маск основал комитет America PAC в поддержку Трампа, организация помогает объединить и зарегистрировать избирателей в ключевых штатах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.