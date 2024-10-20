Маск пообещал разыгрывать по $1 млн сторонникам Трампа за подпись петиции

Reuters отмечает, что эти выплаты – последний пример того, как Маск использует свое состояние с целью повлиять на «напряженную президентскую гонку» между Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис. Маск основал комитет America PAC в поддержку Трампа, организация помогает объединить и зарегистрировать избирателей в ключевых штатах.