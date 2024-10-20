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Маск пообещал разыгрывать по $1 млн сторонникам Трампа за подпись петиции

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Reuters. Для этого он просит подписать его петицию в поддержку Конституции, чек будет разыгрываться среди подписавшихся.

Первый чек получил американец Джон Дреер, который принимал участие в мероприятии республиканцев. «Кстати, Джон понятия не имел. Так что, в любом случае, пожалуйста», – сказал Маск, вручая чек.

Петиция, которую Маск просит подписать людей, гласит: «Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписавшись ниже, я подтверждаю свою поддержку первой и второй поправок».

Reuters отмечает, что эти выплаты – последний пример того, как Маск использует свое состояние с целью повлиять на «напряженную президентскую гонку» между Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис. Маск основал комитет America PAC в поддержку Трампа, организация помогает объединить и зарегистрировать избирателей в ключевых штатах.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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