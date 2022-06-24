Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт в стране

Дело Роу против Уэйда состоялось в 1970-х гг. в Техасе. Истцом выступала Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу, ответчиком — окружной прокурор Генри Уэйд. Роу не удалось доказать факт изнасилования в суде, по которому она могла сделать аборт. После этого она подала иск в окружной суд, вскоре дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в ее пользу. Судьи пришли к выводу, что женщина может прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.