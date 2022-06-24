Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт в стране
Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 г. постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. Теперь решения о запрете или разрешении абортов будут принимать власти штатов. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.
«Конституция не дает права на аборт. Решения по делу Роу против Уэйда и по делу Фонда планирования семьи против Кейси отменены; полномочия по регулированию абортов возвращены народу и его избранным представителям», — говорится в документе.
Дело Роу против Уэйда состоялось в 1970-х гг. в Техасе. Истцом выступала Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу, ответчиком — окружной прокурор Генри Уэйд. Роу не удалось доказать факт изнасилования в суде, по которому она могла сделать аборт. После этого она подала иск в окружной суд, вскоре дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в ее пользу. Судьи пришли к выводу, что женщина может прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.
О том, что Верховный суд может проголосовать за отмену исторического решения по делу Роу против Уэйда от 1973 г., ранее писала газета Politico со ссылкой на проект решения суда. В документе указывалось, что, по мнению судей, решение должно быть отменено, так как в результате возникло право, не закрепленное Конституцией.
В сентябре прошлого года штат Техас принял закон об абортах, также известный как «Закон о сердцебиении». Он запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение, что может произойти на шестой неделе, и позволяет подать в суд на любого, кто способствовал аборту после этого срока.