AP: китайские хакеры взломали телефоны Трампа и Вэнса

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследуют получение китайскими хакерами доступа к мобильным телефонам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата на пост его вице-президента сенатора Джеймса Вэнса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.