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AP: китайские хакеры взломали телефоны Трампа и Вэнса

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследуют получение китайскими хакерами доступа к мобильным телефонам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата на пост его вице-президента сенатора Джеймса Вэнса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что китайские хакеры также планировали получить доступ к телефонам людей, связанных с демократической кампанией вице-президента США Камалы Харрис. Неизвестно, какие данные они могли получить. В США продолжается расследование инцидента.

В заявлении ФБР не сообщаются личности потенциальных целей китайских хакеров. Отмечается, что бюро расследует «несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре со стороны субъектов, связанных с КНР».

В августе Politico сообщила, что внутренние коммуникации предвыборного штаба Трампа подверглись хакерской атаке из-за рубежа. Газета писала, что стала получать от некого «Роберта» электронные письма со слитыми документами, связанными с деятельностью кандидата в президенты США.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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