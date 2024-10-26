AP: китайские хакеры взломали телефоны Трампа и Вэнса
Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследуют получение китайскими хакерами доступа к мобильным телефонам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата на пост его вице-президента сенатора Джеймса Вэнса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что китайские хакеры также планировали получить доступ к телефонам людей, связанных с демократической кампанией вице-президента США Камалы Харрис. Неизвестно, какие данные они могли получить. В США продолжается расследование инцидента.
В заявлении ФБР не сообщаются личности потенциальных целей китайских хакеров. Отмечается, что бюро расследует «несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре со стороны субъектов, связанных с КНР».
В августе Politico сообщила, что внутренние коммуникации предвыборного штаба Трампа подверглись хакерской атаке из-за рубежа. Газета писала, что стала получать от некого «Роберта» электронные письма со слитыми документами, связанными с деятельностью кандидата в президенты США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.