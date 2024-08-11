Хакеры получили доступ к ряду документов предвыборного штаба Трампа

В 2016 г. перед президентскими выборами в США были слиты внутренние документы и переписка высокопоставленных функционеров Демократической партии и сотрудников штаба бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Позже представители национальной безопасности обвинили Россию в организации взлома, Москва эти обвинения отвергала. В июле Управление директора национальной разведки США (ODNI) опубликовало доклад, где сообщило, что Россия, Китай и Иран якобы пытаются оказать влияние на политику Соединенных Штатов «в своих интересах». При этом Россия называется «главной угрозой для американских выборов».