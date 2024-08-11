Хакеры получили доступ к ряду документов предвыборного штаба Трампа
Внутренние коммуникации предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подверглись хакерской атаке из-за рубежа, сообщил представитель штаба Стивен Чунг. Сообщение приводят американские СМИ, в том числе газета Politico, утверждающая, что две недели назад начала получать от некого «Роберта» электронные письма со слитыми документами, связанными с деятельностью Трампа.
«Эти документы были получены незаконно из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешаться в выборы 2024 г. и посеять хаос во всем нашем демократическом процессе», – заявил Чунг.
Штаб Трампа также сослался на опубликованный 9 августа отчет Microsoft о том, что иранские хакеры в июне отправили фишинговое электронное письмо высокопоставленному сотруднику, участвовавшему в президентской кампании. Сама Microsoft не указывала, чья именно кампания подверглась атаке, а также отказалась от комментариев в связи с заявлением штаба Трампа.
Politico уточняет, что начала получать фрагменты внутренний переписки сотрудника штаба 22 июля. К одному из таких сливов было приложение и 271-страничное внутреннее досье на сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, датированное 23 февраля. В середине июля Трамп выбрал Вэнса в вице-президенты. Человек, присылавший документы, посоветовал Politico «не интересоваться», откуда он их взял. Объем информации, полученной хакерами, неясен, отмечает издание, называя произошедшее «серьезным нарушением безопасности предвыборной кампании Трампа».
В 2016 г. перед президентскими выборами в США были слиты внутренние документы и переписка высокопоставленных функционеров Демократической партии и сотрудников штаба бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Позже представители национальной безопасности обвинили Россию в организации взлома, Москва эти обвинения отвергала. В июле Управление директора национальной разведки США (ODNI) опубликовало доклад, где сообщило, что Россия, Китай и Иран якобы пытаются оказать влияние на политику Соединенных Штатов «в своих интересах». При этом Россия называется «главной угрозой для американских выборов».
16 июля CNN со ссылкой на источники сообщило, что иранские спецслужбы якобы планировали покушение на Трампа. При этом в сообщении отмечается, что нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Трампа, был связан с заговором. Иран отверг эти обвинения.