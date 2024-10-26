Захарова: Зеленскому выделили $50 млрд, чтобы не «вякал» про ядерное оружие
Запад выделил Украине $50 млрд, чтобы президент страны Владимир Зеленский «не вякал про ядерное оружие». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь решил выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие». Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю», – отметила дипломат.
По ее словам, Запад предпочел откупиться от президента Украины ничем не обеспеченными долларами.
22 октября Bloomberg писал, что страны «большой семерки» планируют на этой неделе завершить сделку по предоставлению Украине кредита на сумму $50 млрд за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. Часть США будет составлять $20 млрд в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.
16 октября президент Украины представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, Зеленский пояснил, что неядерный пакет сдерживания включает размещение западных ракет на территории Украины.