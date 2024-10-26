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Захарова: Зеленскому выделили $50 млрд, чтобы не «вякал» про ядерное оружие

Ведомости

Запад выделил Украине $50 млрд, чтобы президент страны Владимир Зеленский «не вякал про ядерное оружие». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь решил выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие». Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю», – отметила дипломат.

По ее словам, Запад предпочел откупиться от президента Украины ничем не обеспеченными долларами.

22 октября Bloomberg писал, что страны «большой семерки» планируют на этой неделе завершить сделку по предоставлению Украине кредита на сумму $50 млрд за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. Часть США будет составлять $20 млрд в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.

16 октября президент Украины представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, Зеленский пояснил, что неядерный пакет сдерживания включает размещение западных ракет на территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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