Захарова: Зеленскому выделили $50 млрд, чтобы не «вякал» про ядерное оружие

22 октября Bloomberg писал, что страны «большой семерки» планируют на этой неделе завершить сделку по предоставлению Украине кредита на сумму $50 млрд за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. Часть США будет составлять $20 млрд в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.