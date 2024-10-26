Вучич назвал Набиуллину гением

«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина – гений. Однако российская экономика – это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).