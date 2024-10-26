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Вучич назвал Набиуллину гением

Ведомости

Российская экономика в условиях военного времени испытывает трудности, но она устойчива, а председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина – гений, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала TV Prva.

«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина – гений. Однако российская экономика – это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Глава государства высказался также о своем отказе от участия в саммите БРИКС в Казани. Он указал на «последствия», которые появились бы в случае отмены других встреч. Вучич считает, что он «сохранил уважение обеих сторон». Политика Сербии не изменится в одночасье, добавил президент.

25 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 21% – сразу на 2 п. п. Этот вариант стал самым неожиданным для аналитиков, которые ожидали повышения ставки рефинансирования до 20%. Дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России не предопределено, принятие решений относительно изменения монетарной политики будет зависеть от темпов инфляции и других макроэкономических показателей, заявила на пресс-конференции Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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