Вучич назвал Набиуллину гением
Российская экономика в условиях военного времени испытывает трудности, но она устойчива, а председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина – гений, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала TV Prva.
«Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина – гений. Однако российская экономика – это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).
Глава государства высказался также о своем отказе от участия в саммите БРИКС в Казани. Он указал на «последствия», которые появились бы в случае отмены других встреч. Вучич считает, что он «сохранил уважение обеих сторон». Политика Сербии не изменится в одночасье, добавил президент.
25 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 21% – сразу на 2 п. п. Этот вариант стал самым неожиданным для аналитиков, которые ожидали повышения ставки рефинансирования до 20%. Дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России не предопределено, принятие решений относительно изменения монетарной политики будет зависеть от темпов инфляции и других макроэкономических показателей, заявила на пресс-конференции Набиуллина.