Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС встречами с лидерами ЕС

«Я был честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и заявил: "Уважаемый господин президент, даже если бы в эти дни не было визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за разных обстоятельств, которые вам хорошо известны"», – уточнил Вучич.