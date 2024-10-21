Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС встречами с лидерами ЕС
Сербия будет представлена на саммите БРИКС в Казани на уровне вице-премьера, поскольку на момент получения приглашения от президента России Владимира Путина глава республики Александр Вучич вел переговоры о визите премьер-министра Польши Дональда Туска в те же даты. Об этом Вучич сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии.
Президент Сербии уточнил, что предупредил российского посла о ведущихся переговорах по приезду Туска. На 22-23 октября у Вучича запланирована трехсторонняя встреча с премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном. Туск приедет в Сербию 23 октября, к нему присоединится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. На следующий день с визитом Белград навестит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я был честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и заявил: "Уважаемый господин президент, даже если бы в эти дни не было визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за разных обстоятельств, которые вам хорошо известны"», – уточнил Вучич.
Он отметил, что Сербия не присоединилась к европейским антироссийским санкциям. Путин высоко это ценит, уточнил сербский лидер. По его словам, на саммит БРИКС в Казани отправятся вице-премьер Сербии Александр Вулин, министр обороны страны Братислав Гашич, а также сербские министры экономики и правительства Адриана Месарович и Ненад Попович. Они будут представлять республику на саммите объединения.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в саммите БРИКС в столице Татарстана примут участие представители 36 стран и шести международных организаций.