Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС встречами с лидерами ЕС

Ведомости

Сербия будет представлена на саммите БРИКС в Казани на уровне вице-премьера, поскольку на момент получения приглашения от президента России Владимира Путина глава республики Александр Вучич вел переговоры о визите премьер-министра Польши Дональда Туска в те же даты. Об этом Вучич сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии.

Президент Сербии уточнил, что предупредил российского посла о ведущихся переговорах по приезду Туска. На 22-23 октября у Вучича запланирована трехсторонняя встреча с премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном. Туск приедет в Сербию 23 октября, к нему присоединится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. На следующий день с визитом Белград навестит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я был честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и заявил: "Уважаемый господин президент, даже если бы в эти дни не было визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за разных обстоятельств, которые вам хорошо известны"», – уточнил Вучич.

Он отметил, что Сербия не присоединилась к европейским антироссийским санкциям. Путин высоко это ценит, уточнил сербский лидер. По его словам, на саммит БРИКС в Казани отправятся вице-премьер Сербии Александр Вулин, министр обороны страны Братислав Гашич, а также сербские министры экономики и правительства Адриана Месарович и Ненад Попович. Они будут представлять республику на саммите объединения.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в саммите БРИКС в столице Татарстана примут участие представители 36 стран и шести международных организаций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных