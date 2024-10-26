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ЦИК Грузии: явка на парламентских выборах предварительно составила 58,94%

По результатам обработки 69,94% партия «Грузинская мечта» набрала 52,98% голосов
Ведомости

Явка на парламентских выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии страны Натия Иоселиани, передает «Sputnik Грузия».

Всего на выборах в парламент проголосовали 2 млн избирателей.

«День выборов прошел в основном в спокойной и безопасной среде. В отдельных случаях были зафиксированы инциденты и технические погрешности, хотя во всех случаях избирательная администрация осуществила своевременное реагирование», – уточнила Иоселиани.

По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 52,98% голосов избирателей по результатам обработки 69,94% бюллетеней.

26 октября в Грузии проходили парламентские выборы, в них приняли участие 18 партий. В этом году выборы впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования. Всего в Грузии открыли 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). Граждане республики выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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