ЦИК Грузии: явка на парламентских выборах предварительно составила 58,94%По результатам обработки 69,94% партия «Грузинская мечта» набрала 52,98% голосов
Явка на парламентских выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии страны Натия Иоселиани, передает «Sputnik Грузия».
Всего на выборах в парламент проголосовали 2 млн избирателей.
«День выборов прошел в основном в спокойной и безопасной среде. В отдельных случаях были зафиксированы инциденты и технические погрешности, хотя во всех случаях избирательная администрация осуществила своевременное реагирование», – уточнила Иоселиани.
По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 52,98% голосов избирателей по результатам обработки 69,94% бюллетеней.
26 октября в Грузии проходили парламентские выборы, в них приняли участие 18 партий. В этом году выборы впервые проводились только по партийным спискам и путем электронного голосования. Всего в Грузии открыли 3111 избирательных участков, за рубежом работало 67 участков. Они закрылись в 20:00 (19:00 мск). Граждане республики выбирали 150 членов парламента. Мандаты достанутся тем политическим партиям, которые получат на выборах не менее 5% голосов.