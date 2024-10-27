Посол Казахстана подтвердил получение страной статуса партнера БРИКС

Он напомнил, что пока республика не подает заявку на членство в объединении, в связи с чем были определенные «беспочвенные инсинуации в СМИ». Казахстан готов поддержать продуктивные инициативы БРИКС, которые отвечают национальным интересам страны, добавил Абаев.