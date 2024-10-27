Посол Казахстана подтвердил получение страной статуса партнера БРИКС
Казахстан получил статус страны – партнера БРИКС, это стало большим шагом для республики, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев.
Он напомнил, что пока республика не подает заявку на членство в объединении, в связи с чем были определенные «беспочвенные инсинуации в СМИ». Казахстан готов поддержать продуктивные инициативы БРИКС, которые отвечают национальным интересам страны, добавил Абаев.
16 октября советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что страна воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Отвечая на вопрос, какой организации будет отдан приоритет дипломатией Казахстана, Уали уточнил, что президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации.
Россия с уважением относится к позиции Казахстана по вопросу вступления в БРИКС, комментировали в Кремле.