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Посол Казахстана подтвердил получение страной статуса партнера БРИКС

Ведомости

Казахстан получил статус страны – партнера БРИКС, это стало большим шагом для республики, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев.

«Для начала мы получили статус страны – партнера БРИКС. Это уже большой шаг», – сказал он ТАСС.

Он напомнил, что пока республика не подает заявку на членство в объединении, в связи с чем были определенные «беспочвенные инсинуации в СМИ». Казахстан готов поддержать продуктивные инициативы БРИКС, которые отвечают национальным интересам страны, добавил Абаев.

16 октября советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что страна воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Отвечая на вопрос, какой организации будет отдан приоритет дипломатией Казахстана, Уали уточнил, что президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации.

Россия с уважением относится к позиции Казахстана по вопросу вступления в БРИКС, комментировали в Кремле. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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