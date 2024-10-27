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Сийярто: «Грузинская мечта» победила на выборах вопреки попыткам вмешательства

Ведомости

Правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах в Грузии, несмотря на попытки вмешательства, народ республики выразил свою волю, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов избирателей.

«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии дал понять, чего хочет. Правящая партия, поддерживающая патриотов, семьи, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Так держать, поздравляем!» – написал Сийярто в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Венгрия продолжит оказывать Тбилиси поддержку в усилиях республики по евроинтеграции, добавил он.

Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. Явка на выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%, почти 90% избирателей голосовали в электронном виде.

Оппозиционное «Единство – Национальное движение» еще поздно вечером 26 октября отказалось признавать предварительные результаты парламентских выборов, заявив, что выборы «украдены», передавал «Sputnik Грузия». Партия «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Эти партии заявили, что не будут входить в парламент и получать депутатские мандаты, а также объявили о переходе в режим «бессрочного протеста» и анонсировали уличные акции с 27 октября. Итоги выборов отказалась признавать и коалиция «Сильная Грузия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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