Сийярто: «Грузинская мечта» победила на выборах вопреки попыткам вмешательства
Правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах в Грузии, несмотря на попытки вмешательства, народ республики выразил свою волю, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов избирателей.
«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии дал понять, чего хочет. Правящая партия, поддерживающая патриотов, семьи, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Так держать, поздравляем!» – написал Сийярто в Facebook
Венгрия продолжит оказывать Тбилиси поддержку в усилиях республики по евроинтеграции, добавил он.
Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. Явка на выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%, почти 90% избирателей голосовали в электронном виде.
Оппозиционное «Единство – Национальное движение» еще поздно вечером 26 октября отказалось признавать предварительные результаты парламентских выборов, заявив, что выборы «украдены», передавал «Sputnik Грузия». Партия «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Эти партии заявили, что не будут входить в парламент и получать депутатские мандаты, а также объявили о переходе в режим «бессрочного протеста» и анонсировали уличные акции с 27 октября. Итоги выборов отказалась признавать и коалиция «Сильная Грузия».