Генсек ООН отметил важность саммита БРИКС в Казани

24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. Он заявил, что страны БРИКС представляют почти 50% населения Земли. Он сказал, что для того чтобы справиться с большими мировыми вызовами, нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья.