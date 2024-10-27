Генсек ООН отметил важность саммита БРИКС в Казани
Международные мероприятия, подобные саммиту БРИКС в Казани, необходимы для решения глобальных проблем. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», – сказал он.
Гутерриш сообщил, что он посетил Казанский кремль и сравнил его с «великолепным чудом света».
24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. Он заявил, что страны БРИКС представляют почти 50% населения Земли. Он сказал, что для того чтобы справиться с большими мировыми вызовами, нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья.
В ходе выступления он указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ООН за визит в Россию. МИД Украины также раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС.