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«РИА Новости»: Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в ее начале просил избегать публичности. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

«По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале не было представителей прессы для избежания излишней публичности», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, потом секретариат ООН опубликовал развернутый комментарий о беседе, в котором упомянул предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и урегулированию конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.

24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. В ходе выступления он указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. В ООН сообщили, что Путин и Гутерриш обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ООН за визит Гутерриша в Россию. МИД Украины также раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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