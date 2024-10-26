«РИА Новости»: Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным

24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. В ходе выступления он указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. В ООН сообщили, что Путин и Гутерриш обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.