«РИА Новости»: Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в ее начале просил избегать публичности. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.
«По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале не было представителей прессы для избежания излишней публичности», – уточнил собеседник агентства.
По его словам, потом секретариат ООН опубликовал развернутый комментарий о беседе, в котором упомянул предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и урегулированию конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.
24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. В ходе выступления он указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. В ООН сообщили, что Путин и Гутерриш обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ООН за визит Гутерриша в Россию. МИД Украины также раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани.