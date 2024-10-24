Путин встретился с генсеком ООН Гутерришем на полях саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС. Об этом сообщили в Кремле.
Днем 24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании 16-го саммита БРИКС. Он напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того, чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих «как одна большая семья».
Кроме того, во время выступления генсек ООН выделил четыре направления работы: финансирование, климат, технологии, а также мир и реформирование Совета безопасности Всемирной организации. Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября в Казани.