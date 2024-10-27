Глава офиса Зеленского ожидает проведения выборов после завершения конфликта

Он также прокомментировал обвинения в адрес президента Владимира Зеленского в том, что он «сосредоточил в своих руках слишком много власти», и критику увольнения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ермак ответил, что существуют «внутренние соображения, о которых мало кто знает».