Глава офиса Зеленского ожидает проведения выборов после завершения конфликта
Президентские выборы на Украине состоятся сразу после окончания боевых действий, заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera.
«Сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно дает понять: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны пойти на войну», – сказал Ермак.
Он также прокомментировал обвинения в адрес президента Владимира Зеленского в том, что он «сосредоточил в своих руках слишком много власти», и критику увольнения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ермак ответил, что существуют «внутренние соображения, о которых мало кто знает».
По его словам, в первые дни боевых действий в Киеве, несмотря на угрозу, оставалась «небольшая группа людей».
«Есть потребность в коллегах, которые остаются полностью готовыми к работе, это совокупное физическое и моральное усилие. Мы просим наших солдат сражаться и рисковать своей жизнью, и мы ожидаем того же от тех, кто имеет государственные обязанности и способен работать годами 24 часа в сутки под давлением», – сказал глава офиса Зеленского.
До тех пор пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук отреагировал на заявление главы России, сообщив, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.