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Глава офиса Зеленского ожидает проведения выборов после завершения конфликта

Ведомости

Президентские выборы на Украине состоятся сразу после окончания боевых действий, заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera.

«Сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно дает понять: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны пойти на войну», – сказал Ермак.

Он также прокомментировал обвинения в адрес президента Владимира Зеленского в том, что он «сосредоточил в своих руках слишком много власти», и критику увольнения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ермак ответил, что существуют «внутренние соображения, о которых мало кто знает». 

По его словам, в первые дни боевых действий в Киеве, несмотря на угрозу, оставалась «небольшая группа людей». 

«Есть потребность в коллегах, которые остаются полностью готовыми к работе, это совокупное физическое и моральное усилие. Мы просим наших солдат сражаться и рисковать своей жизнью, и мы ожидаем того же от тех, кто имеет государственные обязанности и способен работать годами 24 часа в сутки под давлением», – сказал глава офиса Зеленского.

До тех пор пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук отреагировал на заявление главы России, сообщив, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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