Зеленский: Украина не планирует мобилизовывать мужчин с 18 лет

В октябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Он напомнил, что после принятия в Раде закон подписывает спикер, после чего документ идет на подпись президенту страны. Закон вступит в силу после официального опубликования.