Зеленский: Украина не планирует мобилизовывать мужчин с 18 лет
На Украине не планируется проводить мобилизацию в вооруженные силы страны граждан с 18-летнего возраста. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».
«Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны», – сказал Зеленский.
В октябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Он напомнил, что после принятия в Раде закон подписывает спикер, после чего документ идет на подпись президенту страны. Закон вступит в силу после официального опубликования.