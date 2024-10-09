Рада приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет

В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Согласно директиве командования сухопутных войск Украины, мобилизация допускается в отношении мужчин от 25 до 49 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению.