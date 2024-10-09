Рада приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет
Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Совет запретил мобилизацию 18-25-летних. <...> За – 311», – написал он. Комментируя принятие законопроекта, Гончаренко подчеркнул, что «мобилизовать детей – это позор». Депутат также напомнил, что после принятия в Раде закон подписывает спикер, после чего документ идет на подпись президенту страны. Закон вступит в силу после официального опубликования.
В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Согласно директиве командования сухопутных войск Украины, мобилизация допускается в отношении мужчин от 25 до 49 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению.
В апреле Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, закон подписал президент Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.