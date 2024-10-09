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Рада приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет

Ведомости

Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Совет запретил мобилизацию 18-25-летних. <...> За – 311», – написал он. Комментируя принятие законопроекта, Гончаренко подчеркнул, что «мобилизовать детей – это позор». Депутат также напомнил, что после принятия в Раде закон подписывает спикер, после чего документ идет на подпись президенту страны. Закон вступит в силу после официального опубликования.

В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Согласно директиве командования сухопутных войск Украины, мобилизация допускается в отношении мужчин от 25 до 49 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению.

В апреле Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, закон подписал президент Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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