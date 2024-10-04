Кабмин Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке
Правительство Украины приняло постановление, согласно которому срок явки в военкомат по повестке сокращается на четыре-семь дней. Соответствующий документ размещен на едином портале органов исполнительной власти страны.
До подписания постановления срок явки в военкомат составлял 14 дней. Сейчас же для жителей крупных городов он снижен до семи дней, а для остальных населенных пунктов – до 10 дней. Постановление было принято 1 октября, его подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
С 24 февраля 2022 г. на Украине идет всеобщая мобилизация. В апреле Верховная рада приняла пакет законопроектов о мобилизации, тогда же его подписал президент Владимир Зеленский. Принятые нормы ужесточают порядок ее проведения, в том числе наказание за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
В июле минобороны Украины сообщило об увеличении темпов мобилизации. В конце августа Шмыгаль сообщил, что на Украине вводится принцип «воюй или работай». По словам премьера, это необходимо для увеличения количества рабочих мест, повышения средних зарплат и пополнения бюджета Украины.