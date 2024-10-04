Кабмин Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке

С 24 февраля 2022 г. на Украине идет всеобщая мобилизация. В апреле Верховная рада приняла пакет законопроектов о мобилизации, тогда же его подписал президент Владимир Зеленский. Принятые нормы ужесточают порядок ее проведения, в том числе наказание за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.