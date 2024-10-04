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Кабмин Украины вдвое сократил срок явки в военкомат по повестке

Ведомости

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому срок явки в военкомат по повестке сокращается на четыре-семь дней. Соответствующий документ размещен на едином портале органов исполнительной власти страны.

До подписания постановления срок явки в военкомат составлял 14 дней. Сейчас же для жителей крупных городов он снижен до семи дней, а для остальных населенных пунктов – до 10 дней. Постановление было принято 1 октября, его подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 24 февраля 2022 г. на Украине идет всеобщая мобилизация. В апреле Верховная рада приняла пакет законопроектов о мобилизации, тогда же его подписал президент Владимир Зеленский. Принятые нормы ужесточают порядок ее проведения, в том числе наказание за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.

В июле минобороны Украины сообщило об увеличении темпов мобилизации. В конце августа Шмыгаль сообщил, что на Украине вводится принцип «воюй или работай». По словам премьера, это необходимо для увеличения количества рабочих мест, повышения средних зарплат и пополнения бюджета Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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