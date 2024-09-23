Гончаренко: на Украине запретили мобилизовывать мужчин старше 50 лет
На Украине запрещается мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Согласно директиве командования сухопутных войск Украины, мобилизация допускается в отношении мужчин от 25 до 49 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.
«Отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных. Которое нужно этому мужчине предъявить», – пояснил Гончаренко.
Депутат добавил, что в соответствии с директивой на Украине также остановили призыв на военную службу ограниченно годных мужчин от 18 до 25 лет. Теперь призыв возможен только по письменному согласию.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 8 мая Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца. 7 августа Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток.