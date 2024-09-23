Гончаренко: на Украине запретили мобилизовывать мужчин старше 50 лет

Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 8 мая Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца. 7 августа Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток.