Автомобиль экс-президента Боливии Моралеса подвергся обстрелу

Моралес руководил страной с 2006 по 2019 гг. При его правлении в конституцию Боливии были внесены поправки, запрещающие главе государства избираться более двух раз подряд, но в 2014 г. Моралес переизбрался на третий срок. Верховный суд Боливии объяснил это тем, что Моралес пришел к власти еще до реформы конституции, в связи с чем первый срок не был засчитан.