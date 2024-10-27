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Автомобиль экс-президента Боливии Моралеса подвергся обстрелу

Ведомости

В Боливии обстреляли автомобиль бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщает издание El Deber.

Моралес в момент нападения находился на пассажирском сидении. На видео из машины слышно, как Моралес сообщает о преследовании и просит заблокировать дорогу.

Позже он рассказал радиостанции Kawsachun Coca, что на выезде из Виллы Тунари севернее города Кочабамба его автомобиль встретили две машины, из которых открыли огонь. По заявлению экс-президента, ранение получил его водитель, жертв нет.

Моралес руководил страной с 2006 по 2019 гг. При его правлении в конституцию Боливии были внесены поправки, запрещающие главе государства избираться более двух раз подряд, но в 2014 г. Моралес переизбрался на третий срок. Верховный суд Боливии объяснил это тем, что Моралес пришел к власти еще до реформы конституции, в связи с чем первый срок не был засчитан.

В ноябре 2019 г. Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов в Боливии. Уйти в отставку, в частности, призвал командующий армией Боливии Уильямс Калиман.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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