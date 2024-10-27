Автомобиль экс-президента Боливии Моралеса подвергся обстрелу
Моралес в момент нападения находился на пассажирском сидении. На видео из машины слышно, как Моралес сообщает о преследовании и просит заблокировать дорогу.
Позже он рассказал радиостанции Kawsachun Coca, что на выезде из Виллы Тунари севернее города Кочабамба его автомобиль встретили две машины, из которых открыли огонь. По заявлению экс-президента, ранение получил его водитель, жертв нет.
Моралес руководил страной с 2006 по 2019 гг. При его правлении в конституцию Боливии были внесены поправки, запрещающие главе государства избираться более двух раз подряд, но в 2014 г. Моралес переизбрался на третий срок. Верховный суд Боливии объяснил это тем, что Моралес пришел к власти еще до реформы конституции, в связи с чем первый срок не был засчитан.
В ноябре 2019 г. Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов в Боливии. Уйти в отставку, в частности, призвал командующий армией Боливии Уильямс Калиман.