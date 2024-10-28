Южная Корея использует до $11,5 млрд госсредств из-за дефицита налогов

Ожидается, что в текущем году правительство Южной Кореи соберет 337,7 трлн вон ($253,41 млрд) налогов – на 8,1% меньше прогнозируемой суммы бюджетном планировании на 2024 г. В основном, это связано со слабой корпоративной деятельностью на фоне экономического спада в 2023 г., отмечено в материале.