Южная Корея использует до $11,5 млрд госсредств из-за дефицита налогов
Правительство Республики Корея намерено использовать фонды валютного выравнивания и другие доступные ресурсы, одновременно сокращая местные субсидии на фоне ожидаемого огромного дефицита налоговых поступлений в 2024 г. Об этом со ссылкой на министерство финансов страны пишет Yonhap News Agency.
Планируется, что корейский минфин использует до 16 трлн вон ($11,5 млрд) государственных средств, включая 4 трлн вон ($2,8 млрд) госфондов управления капиталом, максимум 6 трлн вон ($4,3 млрд) фондов валютного выравнивания и около 3 трлн вон ($2,1 млрд) средств на жилищное и городское управление. Власти также намерены отложить выплату 6,5 трлн вон ($4,7 млрд) местным органам власти, хотя предполагается сократить 9,7 трлн вон ($7 млрд) субсидий из-за снижения налоговых поступлений.
Ожидается, что в текущем году правительство Южной Кореи соберет 337,7 трлн вон ($253,41 млрд) налогов – на 8,1% меньше прогнозируемой суммы бюджетном планировании на 2024 г. В основном, это связано со слабой корпоративной деятельностью на фоне экономического спада в 2023 г., отмечено в материале.
«Несмотря на дефицит, правительство не будет выпускать дополнительные государственные облигации, а вместо этого будет использовать имеющиеся государственные ресурсы с учетом финансовой устойчивости и других вопросов», – говорится в сообщении министерства.
По прогнозу ведомства, неиспользованный бюджет правительства достигнет 7-9 трлн вон ($5,05 млрд–$6,5 млрд) в 2024 г.