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Южная Корея использует до $11,5 млрд госсредств из-за дефицита налогов

Ведомости

Правительство Республики Корея намерено использовать фонды валютного выравнивания и другие доступные ресурсы, одновременно сокращая местные субсидии на фоне ожидаемого огромного дефицита налоговых поступлений в 2024 г. Об этом со ссылкой на министерство финансов страны пишет Yonhap News Agency.

Планируется, что корейский минфин использует до 16 трлн вон ($11,5 млрд) государственных средств, включая 4 трлн вон ($2,8 млрд) госфондов управления капиталом, максимум 6 трлн вон ($4,3 млрд) фондов валютного выравнивания и около 3 трлн вон ($2,1 млрд) средств на жилищное и городское управление. Власти также намерены отложить выплату 6,5 трлн вон ($4,7 млрд) местным органам власти, хотя предполагается сократить 9,7 трлн вон ($7 млрд) субсидий из-за снижения налоговых поступлений.

Ожидается, что в текущем году правительство Южной Кореи соберет 337,7 трлн вон ($253,41 млрд) налогов – на 8,1% меньше прогнозируемой суммы бюджетном планировании на 2024 г. В основном, это связано со слабой корпоративной деятельностью на фоне экономического спада в 2023 г., отмечено в материале.

«Несмотря на дефицит, правительство не будет выпускать дополнительные государственные облигации, а вместо этого будет использовать имеющиеся государственные ресурсы с учетом финансовой устойчивости и других вопросов», – говорится в сообщении министерства.

По прогнозу ведомства, неиспользованный бюджет правительства достигнет 7-9 трлн вон ($5,05 млрд–$6,5 млрд) в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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