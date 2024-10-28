Путин не связывался со сторонами конфликта после ударов Израиля по Ирану
После ударов Израиля по Ирану в выходные президент России Владимир Путин не связывался со сторонами конфликта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.
«Нет», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, были ли по этой теме контакты на высшем уровне.
Россия постоянно делает все возможное для того, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности, отметил Песков. Он оценил обстановку в регионе как «чрезвычайно напряженную». Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта: Ираном, Израилем и Палестиной, добавил Песков.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республикой нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать территорию страны. Как именно Тегеран собирается ответить на атаку Израиля, в заявлении не уточняется.