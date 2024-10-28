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Путин не связывался со сторонами конфликта после ударов Израиля по Ирану

Ведомости

После ударов Израиля по Ирану в выходные президент России Владимир Путин не связывался со сторонами конфликта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, были ли по этой теме контакты на высшем уровне.

Россия постоянно делает все возможное для того, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности, отметил Песков. Он оценил обстановку в регионе как «чрезвычайно напряженную». Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта: Ираном, Израилем и Палестиной, добавил Песков.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республикой нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать территорию страны. Как именно Тегеран собирается ответить на атаку Израиля, в заявлении не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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