Путин не связывался со сторонами конфликта после ударов Израиля по Ирану

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.