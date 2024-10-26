Катар осудил удары Израиля по Ирану
Катар осудил удары Израиля по Ирану и выразил обеспокоенность возможными последствиями этой атаки. Об этом сообщил МИД Катара в соцсети X.
«Государство Катар выражает свое решительное осуждение израильского обстрела Исламской Республики Иран, считая этот акт вопиющим нарушением суверенитета Ирана и явным нарушением принципов международного права», – говорится в сообщении.
Катар призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, разрешать конфликты мирными средствами и избегать всего, что может дестабилизировать ситуацию в регионе. Внешнеполитическое ведомство обратилось к международному сообществу с призывом активизировать усилия, направленные на снижение напряженности и прекращение страданий людей, находящихся в секторе Газа и Ливане.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республикой нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать территорию страны. Как именно Тегеран собирается ответить на атаку Израиля в заявлении не уточняется.