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Катар осудил удары Израиля по Ирану

Ведомости

Катар осудил удары Израиля по Ирану и выразил обеспокоенность возможными последствиями этой атаки. Об этом сообщил МИД Катара в соцсети X.

«Государство Катар выражает свое решительное осуждение израильского обстрела Исламской Республики Иран, считая этот акт вопиющим нарушением суверенитета Ирана и явным нарушением принципов международного права», – говорится в сообщении.

Катар призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, разрешать конфликты мирными средствами и избегать всего, что может дестабилизировать ситуацию в регионе. Внешнеполитическое ведомство обратилось к международному сообществу с призывом активизировать усилия, направленные на снижение напряженности и прекращение страданий людей, находящихся в секторе Газа и Ливане.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республикой нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать территорию страны. Как именно Тегеран собирается ответить на атаку Израиля в заявлении не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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