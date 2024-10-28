В Кремле не стали комментировать темы встречи Путина и Гутерриша
В Кремле отказались комментировать темы, которые обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. В ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что встреча была закрытой.
Представителя Кремля спросили, правда ли, что российский лидер обещал изучить инициативу генсека по судоходству в Черном море.
«Это была закрытая встреча, поэтому я не могу ничего сказать на этот счет», – ответил Песков.
Пескову также задали вопрос по поводу закрытого формата беседы Путина и Гутерриша, отметив, что, по данным источников МИД, открытой части беседы не было по просьбе генсека ООН. Но при этом его офис дал развернутый комментарий о встрече.
«Там не было никаких особых противоречий. Там, естественно, был обмен мнениями по самым разным вопросам. А что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу. Вот все, что я могу сказать», – сказал Песков.
16 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщало, что Гутерриш перед встречей с Путиным в рамках саммита БРИКС в ее начале просил избегать публичности. По словам собеседника агентства, потом секретариат ООН опубликовал развернутый комментарий о беседе, в котором упомянул предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и урегулированию конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.
24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. По его словам, страны – участницы объединения представляют почти 50% населения Земли. Генсек ООН сказал, что, для того чтобы справиться с большими мировыми вызовами, нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья. В своей речи он также указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации.
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул генсека ООН за визит в Россию. МИД Украины также раскритиковал его решение участвовать в саммите БРИКС.