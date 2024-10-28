В Кремле не стали комментировать темы встречи Путина и Гутерриша

«Там не было никаких особых противоречий. Там, естественно, был обмен мнениями по самым разным вопросам. А что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу. Вот все, что я могу сказать», – сказал Песков.