Минобороны Израиля заключило контракт на $500 млн на поставки лазерных ПВО
Минобороны Израиля подписало контракт на $500 млн, который предусматривает поставки лазерных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал Ynet.
«Эта сделка знаменует новую эру, эпоху лазеров», – заявил генеральный директор израильского военного ведомства Эяль Замир. По его словам, первые лазерные установки войдут в эксплуатацию в течение следующего года.
27 октября гендиректор минобороны подписал приказ о расширении серийного производства тактической израильской системы «Щит света». Соглашения о поставках достигло ведомство вместе с оборонными компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems.
Система предназначена для защиты от угроз с воздуха – ракет, беспилотников и др. Согласно позиции израильского минобороны, интеграция системы защиты «позволит улучшить обороноспособность страны при значительно меньших затратах».
Боевые действия в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.