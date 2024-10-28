Иран не будет отвечать на атаку Израиля созданием ядерного оружия

Представитель МИДа также отметил стремление США ослабить военную силу Ирана. По его словам, Тегеран этого не допустит. Кроме того, Багаи сообщил о мирном настрое Ирана, никогда не стремившегося к военным действием. Тем не менее политик подчеркнул, что страна готова защищаться в случае нападения.