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Иран не будет отвечать на атаку Израиля созданием ядерного оружия

Ведомости

Иран после израильского удара не собирается отвечать созданием ядерного оружия, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

«Наша позиция относительно оружия массового уничтожения предельно ясна и остается неизменной: основываясь на фетве высшего религиозно-политического органа власти нашей страны и здравом смысле, мы не собираемся переводить нашу ядерную программу в военное русло»,- сказал Багаи на пресс-конференции (цитата по IRNA).

Представитель МИДа также отметил стремление США ослабить военную силу Ирана. По его словам, Тегеран этого не допустит. Кроме того, Багаи сообщил о мирном настрое Ирана, никогда не стремившегося к военным действием. Тем не менее политик подчеркнул, что страна готова защищаться в случае нападения.

С 2003 г. в Иране действует фетва верховного лидера государства, согласно которой производство ядерного оружия запрещено по религиозным соображениям. 9 октября иранские депутаты призвали Высший совет национальной безопасности пересмотреть оборонную доктрину и начать разработку оружия массового поражения.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли авиаудары по военным объектам на территории Ирана. Погибли двое военных. Израиль назвал это решение ответом на атаки со стороны Ирана. ЦАХАЛ утверждал, что стратегический оборонный потенциал Ирана полностью уничтожен. Иранские власти заявили, что атака была отражена и привела к «ограниченному ущербу».

Россия постоянно делает все возможное для того, чтобы призвать стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, заявил на брифинге 28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РФ поддерживает контакты со всеми сторонами: Ираном, Израилем и Палестиной, добавил Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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