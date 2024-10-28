Орбан прибыл в Грузию на фоне протестов против итогов выборов

В тот же день она заявила, что не располагает доказательствами какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Зурабишвили подчеркнула, что не обязана предоставлять никаких доказательств фальсификации результатов голосования. По словам грузинского президента, местные наблюдатели справились со своей работой на должном уровне, тогда как международные не всегда фиксируют нарушения вовремя.