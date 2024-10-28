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Орбан прибыл в Грузию на фоне протестов против итогов выборов

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Грузию после парламентских выборов. Ранее глава венгерского правительства поздравил правящую «Грузинскую мечту» с большинством, отмечает Reuters.

Представитель главы дипломатии Евросоюза Набила Массрали сообщила, что Орбан прибыл в Грузию не в качестве представителя ЕС. Ранее в союзе сообщили, что парламентские выборы прошли с нарушениями. В рамках встречи у Орбана запланированы переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они также должны совместно выступить для СМИ. Орбана сопровождали министры финансов, экономики и иностранных дел Венгрии.

Избирательная комиссия Грузии заявила, что «Грузинская мечта» победила на прошедших 26 октября выборах, набрав почти 54% голосов, однако оппозиционные партии оспорили результаты и призвали к протестам. Орбан написал в соцсетях, что «жители Грузии знают, что лучше для их страны, и их голос был услышан».

28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран. Таким образом представитель Кремля ответил на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили в том, что в них якобы вмешалась Москва. Накануне грузинский президент также заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране.

В тот же день она заявила, что не располагает доказательствами какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Зурабишвили подчеркнула, что не обязана предоставлять никаких доказательств фальсификации результатов голосования. По словам грузинского президента, местные наблюдатели справились со своей работой на должном уровне, тогда как международные не всегда фиксируют нарушения вовремя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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