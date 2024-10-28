Орбан прибыл в Грузию на фоне протестов против итогов выборов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Грузию после парламентских выборов. Ранее глава венгерского правительства поздравил правящую «Грузинскую мечту» с большинством, отмечает Reuters.
Представитель главы дипломатии Евросоюза Набила Массрали сообщила, что Орбан прибыл в Грузию не в качестве представителя ЕС. Ранее в союзе сообщили, что парламентские выборы прошли с нарушениями. В рамках встречи у Орбана запланированы переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они также должны совместно выступить для СМИ. Орбана сопровождали министры финансов, экономики и иностранных дел Венгрии.
Избирательная комиссия Грузии заявила, что «Грузинская мечта» победила на прошедших 26 октября выборах, набрав почти 54% голосов, однако оппозиционные партии оспорили результаты и призвали к протестам. Орбан написал в соцсетях, что «жители Грузии знают, что лучше для их страны, и их голос был услышан».
28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран. Таким образом представитель Кремля ответил на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили в том, что в них якобы вмешалась Москва. Накануне грузинский президент также заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране.
В тот же день она заявила, что не располагает доказательствами какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Зурабишвили подчеркнула, что не обязана предоставлять никаких доказательств фальсификации результатов голосования. По словам грузинского президента, местные наблюдатели справились со своей работой на должном уровне, тогда как международные не всегда фиксируют нарушения вовремя.