Президент Грузии заявила об отсутствии доказательств вмешательства РФ в выборы

28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран. Таким образом представитель Кремля ответил на обвинения Зурабишвили в том, что в них якобы вмешалась Москва. Накануне грузинский президент также заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране.