Президент Грузии заявила об отсутствии доказательств вмешательства РФ в выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не располагает доказательствами какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Об этом политик сообщила в интервью Reuters.
«У нас нет точных доказательств, но очевидные связи, которые правящая партия поддерживает с Москвой, были подтверждены многочисленными сообщениями», – сказала она, не приведя дополнительных подробностей.
Зурабишвили подчеркнула, что не обязана предоставлять никаких доказательств фальсификации результатов голосования. По словам грузинского президента, местные наблюдатели справились со своей работой на должном уровне, тогда как международные не всегда фиксируют нарушения вовремя.
Она добавила, что если грузинский парламент нового созыва примет решение провести заседание вне зависимости от ее несогласия с итогами выборов, то в этот же день начнутся протесты.
По словам Зурабишвили, оппозиционные партии могут потребовать расследования сообщений о нарушениях проведения нового раунда голосования при поддержке европейских партнеров Тбилиси.
28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран. Таким образом представитель Кремля ответил на обвинения Зурабишвили в том, что в них якобы вмешалась Москва. Накануне грузинский президент также заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.