Грузинские силовики начали подготовку к митингу в Тбилиси

Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в стране, назвав их «тотальным мошенничеством». Она также заявила, что выборы были «российскими». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран.