Грузинские силовики начали подготовку к митингу в Тбилиси

Грузинские силовики начали подготовку к митингу в ТбилисиПрезидент страны анонсировала акцию протеста на вечер 28 октября
МВД Грузии перебросило спецназ к зданию парламента в Тбилиси, пишет ТАСС. Вечером 28 октября в столице запланирована акция протеста против результатов парламентских выборов.
Правоохранители также находятся у здания Дома правительства рядом с парламентом.
Митинг в Тбилиси запланирован на 19:00 по местному времени (18:00 мск), о нем объявила президент страны Саломе Зурабишвили 27 октября. ТАСС сообщает, что сейчас организаторы митинга собирают сцену, с которой представители оппозиции будут обращаться к протестующим.
Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в стране, назвав их «тотальным мошенничеством». Она также заявила, что выборы были «российскими». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и при этом «невооруженным глазом» видит такие попытки со стороны других европейских стран.
«Российскими» грузинская оппозиция называет и недавно принятые в стране законы об иноагентах и пропаганде ЛГБТ
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.