Путин выступит на Валдайском форуме 7 ноября

Валдайский форум пройдет в Сочи с 4 по 7 ноября. Как сообщается на сайте события, тема для XXI заседания дискуссионного клуба звучит так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».