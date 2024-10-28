Путин выступит на Валдайском форуме 7 ноября
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума, которое пройдет 7 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Валдайский форум пройдет в Сочи с 4 по 7 ноября. Как сообщается на сайте события, тема для XXI заседания дискуссионного клуба звучит так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».
Тема пленарного заседания, на котором будет присутствовать Путин, звучит следующим образом: «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир».