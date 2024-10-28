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Путин выступит на Валдайском форуме 7 ноября

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума, которое пройдет 7 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Валдайский форум пройдет в Сочи с 4 по 7 ноября. Как сообщается на сайте события, тема для XXI заседания дискуссионного клуба звучит так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Тема пленарного заседания, на котором будет присутствовать Путин, звучит следующим образом: «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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