Газета USA Today отказалась поддерживать кандидата в президенты США
USA Today, четвертая по величине газета США, отказалась поддерживать какого-либо кандидата в президенты страны. Об этом порталу Daily Beast сообщила представитель издания Ларк-Мари Антон.
По ее словам, вместо поддержки одного из кандидатов издание сосредоточится на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад USA Today поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.
У издания 132 640 подписчиков печатной версии и миллионы читателей онлайн. USA Today является флагманским брендом для более чем 200 местных газет США. До этого от поддержки кандидатов в президенты отказались издания The Washington Post и Los Angeles Times.
Издатель WP Уильям Льюис обосновал решение «возвращением к истокам газеты» – в прошлом она не поддерживала кандидатов в президенты. Издание сделало исключение в 1952 г. и 1976 г., поддержав республиканца Дуайта Эйзенхауэра и демократа Джимми Картера соответственно. The Los Angeles Times поддерживала демократов с 2008 г. Владелец газеты Патрик Синьсян пояснил это решение тем, что она решила провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий двух кандидатов за время их пребывания в Белом доме».
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, американские издания отказываются поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты из-за их предполагаемой связи с Россией. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Дональд Трамп. 28 октября портал NBS News сообщал, что досрочно на выборах проголосовали более 43 млн человек.