Газета USA Today отказалась поддерживать кандидата в президенты США

Издатель WP Уильям Льюис обосновал решение «возвращением к истокам газеты» – в прошлом она не поддерживала кандидатов в президенты. Издание сделало исключение в 1952 г. и 1976 г., поддержав республиканца Дуайта Эйзенхауэра и демократа Джимми Картера соответственно. The Los Angeles Times поддерживала демократов с 2008 г. Владелец газеты Патрик Синьсян пояснил это решение тем, что она решила провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий двух кандидатов за время их пребывания в Белом доме».