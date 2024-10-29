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Газета USA Today отказалась поддерживать кандидата в президенты США

Ведомости

USA Today, четвертая по величине газета США, отказалась поддерживать какого-либо кандидата в президенты страны. Об этом порталу Daily Beast сообщила представитель издания Ларк-Мари Антон.

По ее словам, вместо поддержки одного из кандидатов издание сосредоточится на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад USA Today поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

У издания 132 640 подписчиков печатной версии и миллионы читателей онлайн. USA Today является флагманским брендом для более чем 200 местных газет США. До этого от поддержки кандидатов в президенты отказались издания The Washington Post и Los Angeles Times.

Издатель WP Уильям Льюис обосновал решение «возвращением к истокам газеты» – в прошлом она не поддерживала кандидатов в президенты. Издание сделало исключение в 1952 г. и 1976 г., поддержав республиканца Дуайта Эйзенхауэра и демократа Джимми Картера соответственно. The Los Angeles Times поддерживала демократов с 2008 г. Владелец газеты Патрик Синьсян пояснил это решение тем, что она решила провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий двух кандидатов за время их пребывания в Белом доме».

По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, американские издания отказываются поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты из-за их предполагаемой связи с Россией. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Дональд Трамп. 28 октября портал NBS News сообщал, что досрочно на выборах проголосовали более 43 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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