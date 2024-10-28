На выборах в США досрочно проголосовали 43 млн человек
На президентских выборах США в досрочно проголосовали более 43 млн человек, следует из статистики NBC News.
Согласно данным телеканала, досрочно проголосовали 42% зарегистрированных демократов и 40% республиканцев. Зарегистрировались для досрочного голосования более 60 млн человек (45% демократов и 29% республиканцев). Голосование проходит очно и по почте.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Дональд Трамп.
NBC отмечает, что на досрочном голосовании настаивала как кампания демократа Камалы Харрис, так и кампания республиканца Дональда Трампа. При этом Трамп ранее критиковал досрочное голосование.
24 октября Financial Times (FT) писала, что Трамп слегка опережает Харрис по экономическим вопросам. Опрос показал, что 44% избирателей заявили, что больше доверяют Трампу в управлении экономикой, тогда как Харрис набрала 43%. Большинство респондентов отметили, что при Трампе их финансовое положение было «лучше», однако некоторые его позиции по экономике все равно оставляют сомнение у избирателей.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экономистов писала, что инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Трампа, чем при политике Харрис.