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На выборах в США досрочно проголосовали 43 млн человек

Ведомости

На президентских выборах США в досрочно проголосовали более 43 млн человек, следует из статистики NBC News.

Согласно данным телеканала, досрочно проголосовали 42% зарегистрированных демократов и 40% республиканцев. Зарегистрировались для досрочного голосования более 60 млн человек (45% демократов и 29% республиканцев). Голосование проходит очно и по почте.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Дональд Трамп. 

NBC отмечает, что на досрочном голосовании настаивала как кампания демократа Камалы Харрис, так и кампания республиканца Дональда Трампа. При этом Трамп ранее критиковал досрочное голосование. 

24 октября Financial Times (FT) писала, что Трамп слегка опережает Харрис по экономическим вопросам. Опрос показал, что 44% избирателей заявили, что больше доверяют Трампу в управлении экономикой, тогда как Харрис набрала 43%. Большинство респондентов отметили, что при Трампе их финансовое положение было «лучше», однако некоторые его позиции по экономике все равно оставляют сомнение у избирателей.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экономистов писала, что инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Трампа, чем при политике Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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