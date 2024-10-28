На выборах в США досрочно проголосовали 43 млн человек

24 октября Financial Times (FT) писала, что Трамп слегка опережает Харрис по экономическим вопросам. Опрос показал, что 44% избирателей заявили, что больше доверяют Трампу в управлении экономикой, тогда как Харрис набрала 43%. Большинство респондентов отметили, что при Трампе их финансовое положение было «лучше», однако некоторые его позиции по экономике все равно оставляют сомнение у избирателей.