Reuters: Си Цзиньпин просил Байдена изменить формулировки по Тайваню
Лидер КНР Си Цзиньпин просил президента США Джо Байдена изменить формулировки по Тайваню во время встречи в ноябре прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом переговоров.
Китай настаивал на том, чтобы в заявлениях США звучала позиция «против независимости Тайваня». Сейчас официальные представители используют выражение «США не поддерживают независимость Тайваня».
Помощники лидера Китая неоднократно обращались с аналогичными просьбами в течение нескольких месяцев после встречи, пишет Reuters. США отказались вносить изменения – в Белом доме повторили, что Вашингтон «не поддерживает» независимость острова.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров.
На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др.