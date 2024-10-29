В Кремле отказались комментировать слова Рютте о солдатах КНДР в Курской области
В Кремле не стали комментировать слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что в Курской области якобы присутствуют военнослужащие из Северной Кореи. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент [Владимир] Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС, который состоялся в Казани», – сказал он во время брифинга.
28 октября Рютте заявил, что в Курской области якобы присутствуют военнослужащие из Северной Кореи. По его словам, это указывает на значительную эскалацию конфликта и его опасное расширение.
В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.
Во время пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают». Президент также заявил, что Россия не сомневается в серьезном отношении КНДР к договоренностям о стратегическом партнерстве. «Но что и как мы будем делать – это наше дело», – сказал Путин журналисту NBC.
Замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю заявил 25 октября, что отправка северокорейских военнослужащих в Россию, если бы имела место, соответствовала бы нормам международного права. Ким добавил, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам минобороны КНДР. Он подчеркнул, что «не чувствует необходимости отдельно подтверждать» распространяемые сведения.