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В Кремле отказались комментировать слова Рютте о солдатах КНДР в Курской области

Ведомости

В Кремле не стали комментировать слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что в Курской области якобы присутствуют военнослужащие из Северной Кореи. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент [Владимир] Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС, который состоялся в Казани», – сказал он во время брифинга.

28 октября Рютте заявил, что в Курской области якобы присутствуют военнослужащие из Северной Кореи. По его словам, это указывает на значительную эскалацию конфликта и его опасное расширение.

В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.

Во время пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают». Президент также заявил, что Россия не сомневается в серьезном отношении КНДР к договоренностям о стратегическом партнерстве. «Но что и как мы будем делать – это наше дело», – сказал Путин журналисту NBC.

Замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю заявил 25 октября, что отправка северокорейских военнослужащих в Россию, если бы имела место, соответствовала бы нормам международного права. Ким добавил, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам минобороны КНДР. Он подчеркнул, что «не чувствует необходимости отдельно подтверждать» распространяемые сведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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