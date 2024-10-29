В Кремле отказались комментировать слова Рютте о солдатах КНДР в Курской области

Во время пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают». Президент также заявил, что Россия не сомневается в серьезном отношении КНДР к договоренностям о стратегическом партнерстве. «Но что и как мы будем делать – это наше дело», – сказал Путин журналисту NBC.