МИД КНДР: отправка военных в РФ соответствовала бы международному праву
Отправка северокорейских военнослужащих в Россию, если бы имела место, соответствовала бы нормам международного права. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, в ведомстве он курирует связи с РФ. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало нормам международного права», – сказал он. Ким добавил, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам минобороны КНДР. Он подчеркнул, что «не чувствует необходимости отдельно подтверждать» распространяемые сведения.
В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.
Во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают».