Кремль обеспокоен ультиматумами стран ЕС и США руководству Грузии

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американский госдеп допускает «дальнейшие последствия, если правительство Грузии не изменит курс». Он призвал власти Грузии задуматься о том, каких отношений они хотят с евроатлантическим сообщество и попросил международных наблюдателей провести расследование сообщений о нарушениях на выборах.