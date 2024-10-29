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Кремль обеспокоен ультиматумами стран ЕС и США руководству Грузии

Ведомости

Россия обеспокоена ультиматумами, которые высказали в своих официальных заявлениях страны Евросоюза (ЕС) и США нынешнему руководству Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя митинг оппозиции в Тбилиси.

«Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии. Все остальное – это забота правоохранительных органов Грузии», – уточнил Песков.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Правящая партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов и призвала граждан страны выходить на митинг 28 октября.

Вечером того же дня перед зданием парламента в Тбилиси собрались протестующие. Они выразили несогласие с результатами выборов в парламент и потребовали провести повторное голосование.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американский госдеп допускает «дальнейшие последствия, если правительство Грузии не изменит курс». Он призвал власти Грузии задуматься о том, каких отношений они хотят с евроатлантическим сообщество и попросил международных наблюдателей провести расследование сообщений о нарушениях на выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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