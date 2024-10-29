Кремль обеспокоен ультиматумами стран ЕС и США руководству Грузии
Россия обеспокоена ультиматумами, которые высказали в своих официальных заявлениях страны Евросоюза (ЕС) и США нынешнему руководству Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя митинг оппозиции в Тбилиси.
«Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии. Все остальное – это забота правоохранительных органов Грузии», – уточнил Песков.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Правящая партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов и призвала граждан страны выходить на митинг 28 октября.
Вечером того же дня перед зданием парламента в Тбилиси собрались протестующие. Они выразили несогласие с результатами выборов в парламент и потребовали провести повторное голосование.
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американский госдеп допускает «дальнейшие последствия, если правительство Грузии не изменит курс». Он призвал власти Грузии задуматься о том, каких отношений они хотят с евроатлантическим сообщество и попросил международных наблюдателей провести расследование сообщений о нарушениях на выборах.