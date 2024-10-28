Госдеп пригрозил Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса
Госдепартамент США пригрозил Грузии дальнейшими последствиями, если правительство страны не изменит курс. Об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
«В этом году мы последовательно призывали правительство Грузии отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», – подчеркнул Миллер.
Он призвал власти Грузии задуматься о том, каких отношений они хотят с евроатлантическим сообществом. Миллер также попросил международных наблюдателей провести расследование сообщений о нарушениях на выборах.
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала партия «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. При этом она получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов и призвала граждан выходить на митинг 28 октября. Она назвала выборы «тотальным мошенничеством».