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Госдеп пригрозил Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса

Ведомости

Госдепартамент США пригрозил Грузии дальнейшими последствиями, если правительство страны не изменит курс. Об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«В этом году мы последовательно призывали правительство Грузии отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», – подчеркнул Миллер.

Он призвал власти Грузии задуматься о том, каких отношений они хотят с евроатлантическим сообществом. Миллер также попросил международных наблюдателей провести расследование сообщений о нарушениях на выборах.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала партия «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. При этом она получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов и призвала граждан выходить на митинг 28 октября. Она назвала выборы «тотальным мошенничеством».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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