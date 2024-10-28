Госдеп пригрозил Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала партия «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. При этом она получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов.