Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после президентских выборов

По словам Трампа, этот «секрет» окажет большое влияние. Отмечается, что эта фраза вызвала беспокойство у демократов. Трамп и Джонсон не признали результаты президентских выборов в 2020 г. и могут помешать утверждению итогов выборов в этом году, если на них победит вице-президент США Камала Харрис, предполагает издание.