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Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после президентских выборов

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал после выборов президента раскрыть маленький секрет. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Я думаю, что с нашим маленьким секретом у нас все получится в палате представителей, верно?» – обратился он к спикеру палаты представителей США республиканцу Майку Джонсону.

По словам Трампа, этот «секрет» окажет большое влияние. Отмечается, что эта фраза вызвала беспокойство у демократов. Трамп и Джонсон не признали результаты президентских выборов в 2020 г. и могут помешать утверждению итогов выборов в этом году, если на них победит вице-президент США Камала Харрис, предполагает издание.

28 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатами стали Трамп и Харрис. 28 октября на выборах в США досрочно проголосовали 43 млн человек – 42% зарегистрированных демократов и 40% республиканцев. Зарегистрировались для досрочного голосования более 60 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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