Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после президентских выборов
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал после выборов президента раскрыть маленький секрет. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Я думаю, что с нашим маленьким секретом у нас все получится в палате представителей, верно?» – обратился он к спикеру палаты представителей США республиканцу Майку Джонсону.
По словам Трампа, этот «секрет» окажет большое влияние. Отмечается, что эта фраза вызвала беспокойство у демократов. Трамп и Джонсон не признали результаты президентских выборов в 2020 г. и могут помешать утверждению итогов выборов в этом году, если на них победит вице-президент США Камала Харрис, предполагает издание.
28 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатами стали Трамп и Харрис. 28 октября на выборах в США досрочно проголосовали 43 млн человек – 42% зарегистрированных демократов и 40% республиканцев. Зарегистрировались для досрочного голосования более 60 млн человек.