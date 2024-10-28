FT: Трамп планирует запустить «Минск-3» для урегулирования конфликта на Украине

Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 г., они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР и др. Позже западные лидеры признали, что цель договоренностей заключалась в том, чтобы выиграть время и вооружить Украину, а исполнять их в реальности никто не собирался.