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FT: Трамп планирует запустить «Минск-3» для урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах намерен разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника американского экс-президента.

По его словам, новый план является «переосмыслением» минских соглашений. На этот раз будут предусмотрены механизмы принуждения и наказания за их срыв. За соблюдением соглашений будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН. Таким образом Трамп планирует сократить траты американской стороны в конфликте на Украине.

«За это заплатит Европа», – уточнил собеседник издания.

Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 г., они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР и др. Позже западные лидеры признали, что цель договоренностей заключалась в том, чтобы выиграть время и вооружить Украину, а исполнять их в реальности никто не собирался.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент США Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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