FT: Трамп планирует запустить «Минск-3» для урегулирования конфликта на Украине
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах намерен разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника американского экс-президента.
По его словам, новый план является «переосмыслением» минских соглашений. На этот раз будут предусмотрены механизмы принуждения и наказания за их срыв. За соблюдением соглашений будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН. Таким образом Трамп планирует сократить траты американской стороны в конфликте на Украине.
«За это заплатит Европа», – уточнил собеседник издания.
Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 г., они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР и др. Позже западные лидеры признали, что цель договоренностей заключалась в том, чтобы выиграть время и вооружить Украину, а исполнять их в реальности никто не собирался.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент США Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.