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Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге в Нью-Йорке

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию в ходе митинга на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

В частности, затронув тему украинского конфликта, Трамп два раза упомянул президента России Владимира Путина, еще раз заявив, что «хорошо с ним ладит».

Во время митинга бывший американский лидер много внимания уделил вопросам внутренней политики, а также активно критиковал своего конкурента на предстоящих выборах, кандидата от демократов Камалу Харрис за ее курс в администрации действующего президента Джо Байдена. Было затронуто несколько тем внешней политики.

25 октября Reuters писало, что Европейский союз (ЕС) пытается найти собственные инструменты для усиления контроля за соблюдением санкций и их ужесточением в отношении России, так как опасается возможного переизбрания Трампа на пост президента США с последующим смягчением Вашингтоном ограничений против РФ. По словам директора Центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб Тома Китинга, политики ЕС готовят «автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа», но им придется усилить меры по обеспечению их соблюдения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода Байдена из гонки. 10 сентября состоялись дебаты Трампа и Харрис, их транслировал телеканал ABC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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