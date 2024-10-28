Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге в Нью-Йорке

25 октября Reuters писало, что Европейский союз (ЕС) пытается найти собственные инструменты для усиления контроля за соблюдением санкций и их ужесточением в отношении России, так как опасается возможного переизбрания Трампа на пост президента США с последующим смягчением Вашингтоном ограничений против РФ. По словам директора Центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб Тома Китинга, политики ЕС готовят «автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа», но им придется усилить меры по обеспечению их соблюдения.