Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге в Нью-Йорке
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию в ходе митинга на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
В частности, затронув тему украинского конфликта, Трамп два раза упомянул президента России Владимира Путина, еще раз заявив, что «хорошо с ним ладит».
Во время митинга бывший американский лидер много внимания уделил вопросам внутренней политики, а также активно критиковал своего конкурента на предстоящих выборах, кандидата от демократов Камалу Харрис за ее курс в администрации действующего президента Джо Байдена. Было затронуто несколько тем внешней политики.
25 октября Reuters писало, что Европейский союз (ЕС) пытается найти собственные инструменты для усиления контроля за соблюдением санкций и их ужесточением в отношении России, так как опасается возможного переизбрания Трампа на пост президента США с последующим смягчением Вашингтоном ограничений против РФ. По словам директора Центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб Тома Китинга, политики ЕС готовят «автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа», но им придется усилить меры по обеспечению их соблюдения.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода Байдена из гонки. 10 сентября состоялись дебаты Трампа и Харрис, их транслировал телеканал ABC News.