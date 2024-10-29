В ЛНР сообщили об отражении ракетного удара ВСУ по Луганску

7 июня «Ведомости» писали о ракетной атаке по Луганску со стороны ВСУ. В результате обстрела пострадало 22 человека, включая восьмилетнего ребенка. На место происшествия оперативно прибыли несколько бригад скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали. По заявлению главы республики Леонида Пасечника, ВСУ выпустили по городу не менее шести ракет, большую часть которых удалось сбить силам ПВО.