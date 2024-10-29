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В ЛНР сообщили об отражении ракетного удара ВСУ по Луганску

Ведомости

Власти ЛНР сообщили об отражении атаки ВСУ на Луганск средствами ПВО, об этом говорится в Telegram-канале правительства Луганской народной республики.

Удары, по данным местной администрации, наносились ракетами «неустановленного типа». Часть из них сдетонировали в промышленном районе города.

По данным ТАСС, один из взрывов произошел в 10:39 мск. В результате удара пострадали частные и многоквартирные жилые дома: задеты стены и выбиты окна. Агентство также передает, что задымление видно в районе железнодорожного вокзала. На месте происшествия работают правоохранительные органы, проезд перекрыт сотрудниками ГИБДД.

Врио главы Луганска Яна Пащенко сообщила в своем Telegram-канале, что власти республики и города решили временно эвакуировать жителей домов вблизи промзоны (район городского парка им. Максима Горького). «Противник, стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, может нанести повторный удар», – отметила Пащенко. По ее словам, в Луганске сформирована комиссия по оценке ущерба жилым домам и соцбъектам.

7 июня «Ведомости» писали о ракетной атаке по Луганску со стороны ВСУ. В результате обстрела пострадало 22 человека, включая восьмилетнего ребенка. На место происшествия оперативно прибыли несколько бригад скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали. По заявлению главы республики Леонида Пасечника, ВСУ выпустили по городу не менее шести ракет, большую часть которых удалось сбить силам ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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