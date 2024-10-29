Соратник Трампа Стив Бэннон досрочно освобожден из тюрьмы

Политический активист и соратник Дональда Трампа Стив Бэннон за неделю до выборов покинул федеральное исправительное учреждение. Он был приговорен к лишению свободы после игнорирования повестки в суд для расследования нападения на Капитолий в 2021 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря федерального бюро тюрем Кристи Бреширс.