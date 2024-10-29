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Соратник Трампа Стив Бэннон досрочно освобожден из тюрьмы

Ведомости

Политический активист и соратник Дональда Трампа Стив Бэннон за неделю до выборов покинул федеральное исправительное учреждение. Он был приговорен к лишению свободы после игнорирования повестки в суд для расследования нападения на Капитолий в 2021 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря федерального бюро тюрем Кристи Бреширс.

Летом верховный суд отклонил его ходатайство об отсрочке тюремного заключения. 1 июля Бэннон явился в суд. Срок его наказания составлял четыре месяца.

В 2022 г. его обвиняли в неуважении к конгрессу за отказ давать показания в комитете палаты представителей 6 января и за отказ от предоставления документов об опровержении поражения Трампа на выборах в 2020 г.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Трамп. На президентских выборах США в досрочно проголосовали более 43 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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