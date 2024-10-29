Соратник Трампа Стив Бэннон досрочно освобожден из тюрьмы
Политический активист и соратник Дональда Трампа Стив Бэннон за неделю до выборов покинул федеральное исправительное учреждение. Он был приговорен к лишению свободы после игнорирования повестки в суд для расследования нападения на Капитолий в 2021 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря федерального бюро тюрем Кристи Бреширс.
Летом верховный суд отклонил его ходатайство об отсрочке тюремного заключения. 1 июля Бэннон явился в суд. Срок его наказания составлял четыре месяца.
В 2022 г. его обвиняли в неуважении к конгрессу за отказ давать показания в комитете палаты представителей 6 января и за отказ от предоставления документов об опровержении поражения Трампа на выборах в 2020 г.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют демократ, вице-президент Камала Харрис (стала кандидатом после выхода из гонки президента Джо Байдена) и республиканец, экс-президент Трамп. На президентских выборах США в досрочно проголосовали более 43 млн человек.