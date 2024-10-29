NYT: в «план победы» Зеленского вошел запрос на поставки ракет Tomahawk
В необнародованном пункте «плана победы» президент Украины Владимир Зеленский попросил поставить ракеты Tomahawk, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
«Зеленский предложил "пакет мер неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получит ракеты Tomahawk», – говорится в публикации. По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, эта просьба «абсолютно невыполнима».
Дальность действия Tomahawk составляет около 1500 миль (свыше 2400 км), что более чем в семь раз превышает дальность действия ракетных комплексов ATACMS. По словам источников NYT, США отправили ограниченное количество этих систем.
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.
Украина использует дальнобойные ракеты для ударов по территориям, которые сейчас, согласно Конституции РФ, являются российскими. Эти вооружения были переданы Киеву еще в 2023 г. Применение ATACMS в пределах российской территории в границах до марта 2014 г. до сих пор не одобрено Вашингтоном.