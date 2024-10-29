Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Путин провел тренировку сил ядерного сдерживанияПо его словам, Россия не будет втягиваться в гонку вооружений
«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», – сказал президент.
Путин уточнил, что на фоне «геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков» важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Глава государства заверил, что Россия не собирается «втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».
25 октября 2023 г. Путин также провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Тогда с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Также в рамках учений с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».
Путин 25 сентября этого года на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Он заявил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.