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Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

По его словам, Россия не будет втягиваться в гонку вооружений
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания, сообщили в Кремле.

«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», – сказал президент.

Путин уточнил, что на фоне «геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков» важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Глава государства заверил, что Россия не собирается «втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».

25 октября 2023 г. Путин также провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Тогда с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Также в рамках учений с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».

Путин 25 сентября этого года на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Он заявил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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