Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Путин 25 сентября этого года на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Он заявил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.