Минобороны: задачи тренировки стратегических сил сдерживания полностью выполнены

25 сентября 2024 г. Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Он заявил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Россия также будет расценивать нападение на союзную Белоруссию как нападение на себя и может защитить соседнее государство с помощью ядерного оружия.