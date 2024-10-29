Минобороны: задачи тренировки стратегических сил сдерживания полностью выполнены

Минобороны: задачи тренировки стратегических сил сдерживания полностью выполненыВыполнены запуски баллистических и крылатых ракет
Задачи тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания, проведенной под руководством президента России и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Путина, выполнены в полном объеме. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, командование велось из Национального центра управления обороной. Министр обороны Андрей Белоусов во время доклада Путину сообщил, что в рамках мероприятия отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
В ходе тренировки осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» и Охотского моря с крейсера «Князь Олег» выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Привлекались также самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», – заявили в Минобороны.
25 сентября 2024 г. Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Он заявил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Россия также будет расценивать нападение на союзную Белоруссию как нападение на себя и может защитить соседнее государство с помощью ядерного оружия.