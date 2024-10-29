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Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Андрея Костина

Ведомости

Верховная рада Украины отправила в отставку генпрокурора страны Андрея Костина. За это решение проголосовали 255 парламентариев, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Не ожидаю, что следующий будет лучше, но этого путешественника надо было еще два года назад уволить», – написал Железняк.

Он также добавил, что во время работы Костина на посту генпрокурора выросло давление на бизнес, а надзорное ведомство не реагировало на нарушения со стороны правоохранителей. Имя его преемника пока неизвестно.

Костин подал в отставку после того, как президент Украины Владимир Зеленский 22 октября на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». Костин признал, что «многие позорные факты злоупотреблений установлены в системе органов прокуратуры». Он согласился с позицией Зеленского о том, что должны быть не только отменены «неправомерные решения о предоставлении инвалидностей», но и должна быть «персональная ответственность». В тот же день Костин подал в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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