Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Андрея Костина
Верховная рада Украины отправила в отставку генпрокурора страны Андрея Костина. За это решение проголосовали 255 парламентариев, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Не ожидаю, что следующий будет лучше, но этого путешественника надо было еще два года назад уволить», – написал Железняк.
Он также добавил, что во время работы Костина на посту генпрокурора выросло давление на бизнес, а надзорное ведомство не реагировало на нарушения со стороны правоохранителей. Имя его преемника пока неизвестно.
Костин подал в отставку после того, как президент Украины Владимир Зеленский 22 октября на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». Костин признал, что «многие позорные факты злоупотреблений установлены в системе органов прокуратуры». Он согласился с позицией Зеленского о том, что должны быть не только отменены «неправомерные решения о предоставлении инвалидностей», но и должна быть «персональная ответственность». В тот же день Костин подал в отставку.