Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Андрея Костина

Костин подал в отставку после того, как президент Украины Владимир Зеленский 22 октября на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». Костин признал, что «многие позорные факты злоупотреблений установлены в системе органов прокуратуры». Он согласился с позицией Зеленского о том, что должны быть не только отменены «неправомерные решения о предоставлении инвалидностей», но и должна быть «персональная ответственность». В тот же день Костин подал в отставку.