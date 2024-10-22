Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку
Андрей Костин подал в отставку с поста генпрокурора Украине. Заявление Костина опубликовано в Telegram-канале офиса генпрокурора.
22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов».
«Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины», – заявил Костин.
Он согласился с позицией Зеленского о том, что должны быть не только отменены «неправомерные решения о предоставлении инвалидностей», но и должна быть «персональная ответственность»: «В том числе, политическая ответственность».
В начала сентября на Украине прошла серия отставок высокопоставленных чиновников. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и др.
4 сентября в отставку с поста министра иностранных дел подал Дмитрий Кулеба. 5 сентября Верховная рада утвердила на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Politico со ссылкой на источники писало, что Кулеба вызвал неприязнь у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.