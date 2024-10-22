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Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку

Ведомости

Андрей Костин подал в отставку с поста генпрокурора Украине. Заявление Костина опубликовано в Telegram-канале офиса генпрокурора.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов».

«Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины», – заявил Костин.

Он согласился с позицией Зеленского о том, что должны быть не только отменены «неправомерные решения о предоставлении инвалидностей», но и должна быть «персональная ответственность»: «В том числе, политическая ответственность».

В начала сентября на Украине прошла серия отставок высокопоставленных чиновников. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и др. 

4 сентября в отставку с поста министра иностранных дел подал Дмитрий Кулеба. 5 сентября Верховная рада утвердила на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Politico со ссылкой на источники писало, что Кулеба вызвал неприязнь у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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