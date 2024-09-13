Politico узнало возможную причину отставки Кулебы
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раздражал руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседников, Ермак хотел большего контроля над министерством.
Издание назвало увольнение Кулебы примером того, как окружение украинского лидера Владимира Зеленского «вытесняет тех, кто готов задавать вопросы и бросать вызов». Эта ситуация аналогична отставке экс-главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, считает Politico. Тот был не согласен с Зеленским по военным вопросам и имел высокие рейтинги.
Кулеба подал в отставку 4 сентября. На следующий день Верховная рада проголосовала за его увольнение и утвердила на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. По данным Financial Times, отставка Кулебы готовилась больше года, он пытался сохранить пост.
«Ведомости» писали, что перестановки в правительстве связаны с тем, что Зеленский пытается укрепить свою власть. Опрошенные газетой эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением.