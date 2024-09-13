Politico узнало возможную причину отставки Кулебы

«Ведомости» писали, что перестановки в правительстве связаны с тем, что Зеленский пытается укрепить свою власть. Опрошенные газетой эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением.