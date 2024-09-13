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Politico узнало возможную причину отставки Кулебы

Ведомости

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раздражал руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Ермак хотел большего контроля над министерством.

Издание назвало увольнение Кулебы примером того, как окружение украинского лидера Владимира Зеленского «вытесняет тех, кто готов задавать вопросы и бросать вызов». Эта ситуация аналогична отставке экс-главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, считает Politico. Тот был не согласен с Зеленским по военным вопросам и имел высокие рейтинги.

Кулеба подал в отставку 4 сентября. На следующий день Верховная рада проголосовала за его увольнение и утвердила на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. По данным Financial Times, отставка Кулебы готовилась больше года, он пытался сохранить пост.

«Ведомости» писали, что перестановки в правительстве связаны с тем, что Зеленский пытается укрепить свою власть. Опрошенные газетой эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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