FT: Дмитрий Кулеба пытался сохранить пост главы украинского МИДа

Некоторые депутаты, в том числе из правящей партии, усомнились в том, что перестановки оживят правительство. Депутат украинского парламента от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что перестановки кажутся ему произвольными, а решение Зеленского продиктовано просто «желанием что-то поменять». Как отмечает издание, неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США и внутреннее напряжение в ЕС также вызывают беспокойство у Киева, который опасается, что долгосрочные обязательства в сфере безопасности и финансов, на которые он рассчитывает, могут вскоре ослабнуть.