FT: Дмитрий Кулеба пытался сохранить пост главы украинского МИДа
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, подавший в отставку 4 сентября, пытался сохранить за собой должность. Отставка готовилась более года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинской Раде.
По информации издания, западные дипломаты в Киеве заявили, что не удивлены отставкой, поскольку слухи о вынужденном уходе Кулебы ходили уже больше года. Но их поразил выбор времени. Депутат Александр Мережко сообщил изданию, что еще 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил членам своей партии, что страна нуждается в «новой энергии» в правительстве.
Некоторые депутаты, в том числе из правящей партии, усомнились в том, что перестановки оживят правительство. Депутат украинского парламента от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что перестановки кажутся ему произвольными, а решение Зеленского продиктовано просто «желанием что-то поменять». Как отмечает издание, неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США и внутреннее напряжение в ЕС также вызывают беспокойство у Киева, который опасается, что долгосрочные обязательства в сфере безопасности и финансов, на которые он рассчитывает, могут вскоре ослабнуть.
Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел Украины 5 сентября. За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 депутатов. После этого он принял присягу. На этом же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.
Кулеба, а также вице-премьер Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию) подали 4 сентября в отставку. Кроме того, в отставку ушли вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции территорий Украины Ирина Верещук, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Одновременно Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму.
5 сентября «Ведомости» писали, что перестановки в правительстве связаны с тем, что Зеленский пытается укрепить свою власть. Опрошенные газетой эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением.