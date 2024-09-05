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FT: Дмитрий Кулеба пытался сохранить пост главы украинского МИДа

Ведомости

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, подавший в отставку 4 сентября, пытался сохранить за собой должность. Отставка готовилась более года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинской Раде.

По информации издания, западные дипломаты в Киеве заявили, что не удивлены отставкой, поскольку слухи о вынужденном уходе Кулебы ходили уже больше года. Но их поразил выбор времени. Депутат Александр Мережко сообщил изданию, что еще 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил членам своей партии, что страна нуждается в «новой энергии» в правительстве.

Некоторые депутаты, в том числе из правящей партии, усомнились в том, что перестановки оживят правительство. Депутат украинского парламента от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что перестановки кажутся ему произвольными, а решение Зеленского продиктовано просто «желанием что-то поменять». Как отмечает издание, неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США и внутреннее напряжение в ЕС также вызывают беспокойство у Киева, который опасается, что долгосрочные обязательства в сфере безопасности и финансов, на которые он рассчитывает, могут вскоре ослабнуть.

Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел Украины 5 сентября. За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 депутатов. После этого он принял присягу. На этом же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.

Кулеба, а также вице-премьер Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию) подали 4 сентября в отставку. Кроме того, в отставку ушли вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции территорий Украины Ирина Верещук, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Одновременно Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму.

5 сентября «Ведомости» писали, что перестановки в правительстве связаны с тем, что Зеленский пытается укрепить свою власть. Опрошенные газетой эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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