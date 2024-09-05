Верховная рада утвердила Сибигу на пост главы МИД Украины
Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел Украины. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 депутатов. После этого он принял присягу. На этом же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.
Кулеба подал в отставку 4 сентября. Официально причины не уточнялись, но, по данным источника «Общественного», на заседании фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправил Кулебу в отставку, поскольку ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия».
Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об отставке уже приняли несколько министров. 5 сентября Верховная рада Украины утвердила, помимо Кулебы, отставку вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. Днем ранее были приняты отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца.
В Кремле, комментируя 4 сентября слухи о возможной отставке Кулебы, заявили, что это не повлияет на перспективы проведения переговоров между Россией и Украиной.