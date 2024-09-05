Верховная рада утвердила отставку министра по вопросам реинтеграции Верещук
Верховная рада Украины со второй попытки утвердила отставку вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук <...>. За – 255», – написал он.
4 сентября Рада утвердила отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца. Помимо этого, Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
5 сентября Рада со второй попытки утвердила отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он подал соответствующее заявление днем ранее, причины решения не уточнялись. На место Кулебы предложена кандидатура его заместителя Андрея Сибиги.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Кулебы тем, что министру «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». Глава государства также предложил повысить Стефанишину, отметив, что доволен ее работой. В Кремле, комментируя на тот момент возможность отставки Кулебы, заявили, что это не повлияет на перспективы проведения переговоров между Москвой и Киевом.