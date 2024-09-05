Верховная рада утвердила отставку министра по вопросам реинтеграции Верещук

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Кулебы тем, что министру «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». Глава государства также предложил повысить Стефанишину, отметив, что доволен ее работой. В Кремле, комментируя на тот момент возможность отставки Кулебы, заявили, что это не повлияет на перспективы проведения переговоров между Москвой и Киевом.